CHP’li belediyenin tasarruf tedbiri diye geri aldığı otobüs internetten satışa çıktı

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 ay önce Denizlispor'dan geri aldığı takım otobüsü armasıyla birlikte internetten satışa çıkartıldı. Denizlispor taraftarları ilanı görünce bu duruma sert tepki gösterdi. İlan bir süre sonra yayından kaldırıldı.CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında otoparkları geri almasıyla başlayan kriz, takım otobüsü, gıda yardımının kesilmesi, stadyum, moloz dökme alanı gelirlerinin kesilmesiyle devam etmişti. Taraftarın en çok tepki gösterdiği konuların başında ise takım otobüsünün Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geri alınması geldi. Denizli ekibinin sezon boyunca kullandığı takım otobüsü geri alındıktan sonra bir internet satış ilan sitesinde satışa çıkarıldı. TFF 3. Lig'e düşen Denizlispor'dan geri aldığı takım otobüsünün 10 milyon 900 bin liraya satışa çıkarıldığı görüldü. İlanı gören Denizlispor taraftarları otobüsün satılığa çıkarıldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı taraftarlar tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi.Taraftarların tepkileri üzerine satış ilanının bir süre sonra kaldırıldığı görüldü. Denizlispor İsta isimli X hesabından yapılan paylaşımda, 'Önceki belediye döneminde Denizlispor'a verilen desteklerin çekilmesini ve seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmemesini protesto eden Denizlispor taraftarı şehrin çeşitli noktalarına pankart astı' denildi.Asılan pankartlarda 'Denizlispor yok oluyor Nuri' diyerek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na gönderme yapılması dikkat çekti. Başka bir pankartta ise, 'Hangi günahımızın bedelisin Nuri' yazıldığı görüldü. Resul Yılmaz isimli bir vatandaş ise, 'Takımın düştüğü hale bak' diyerek tepkisini dile getirdi. Öte yandan Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'ın bugün saat 14.00'te Haluk Ulusoy Tesisleri'nde önemli açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.