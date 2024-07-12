CHP'den ayrılıp belediye başkan adayı olmuştu... İYİ Parti'de şok istifa!

2019 yerel seçimleri öncesi CHP'den Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Suat Nezir son anda Genel Merkez tarafından başkan adaylığından çekildi. Yerine Erhan Kılınç gösterildi. Nezir'in adaylığının genel merkez tarafından geri çekilmesi o süreçte parti tabanında büyük tepki gördü. 2019 Mart ayında gerçekleşen yerel seçimlerde Buca'da çok sayıda CHP'li oy kullanmaya gitmeyerek yaşananları protesto etti.31 Mat 2024'te gerçekleşen yerel seçimler öncesi CHP'den aday adayı olan Nezir belediye başkan adayı gösterilmeyince CHP'den 29 Şubat'ta istifa edip, İYİ Parti Buca Belediye Başkan adayı oldu. Yerel seçimlerde ipi CHP'den Görkem Duman göğüslerken Suat Nezir, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.Sosyal medya paylaşımıyla istifasını duyuran Nezir şunları kaydetti: '31 Mart 2024 yerel seçimlerinde adaylığım süresince onurumla mücadale verdiğim ve bu vesile ile güzel dostluklar edindiğim İyi Parti üyeliğinden bugün itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Şahsıma vermiş oldukları desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sayın Ümit Özlale ve İl Başkanı sayın Ülkü Doğan'a, İl yönetim kuruluna seçim döneminde benimle birlikte daha güzel bir Buca için mücadele veren ve iyi partiye gönül vermiş üyelerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.