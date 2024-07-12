Bölgesel savaş uyarısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in tehditlerinin son bulması gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in tehditlerinin sona ermesi gerektiğini belirterek “Aksi takdirde bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacaktır” dedi.Newsweek dergisinin sorularını yanıtlayan Erdoğan, önemli mesajlar verdi. NATO toplantılarında terörizmin en kritik küresel sorunlardan biri olduğunun vurgulandığını belirten Erdoğan “Ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadele misyonunu üstlenen ve bunu sahada aşikar bir şekilde gösteren bir ülkeyiz. Müttefiklerimizden temel beklentimiz, benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. Ne yazık ki, şimdiye kadar müttefiklerimizden beklenen düzeyde destek ve dayanışma almış değiliz. Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerinin elebaşlarının meşru aktörler olarak kabul edilmesi, ittifak ruhuyla da örtüşmemektedir” ifadelerini kullandı.SAVAŞ DEĞİL SALDIRIGazze'de yaşananlara dair soruya Erdoğan, “İsrail ile Gazze arasındaki durum bir savaş değil; bu, İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuku hiçe sayan ve sonuçta katliamlara neden olan saldırılarıdır. Filistinliler, Gazze'de sadece evlerini, sokaklarını ve vatanlarını savunuyorlar. İsrail, günlerdir Gazze'de sivillerin yaşadığı ve sığındığı sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef alıyor” yanıtını verdi.YERLEŞİMCİ DEĞİL HIRSIZ TERÖRİSTİsrail'in Gazze'ye saldırılarının 7 Ekim 2023'te başlamadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “İsrail, yıllarca Gazze'ye açık hava hapishanesi muamelesi yaptı. Yerleşimci adını verdikleri hırsız teröristleri kullanarak Filistinlilerin evlerini, iş yerlerini ve tarım arazilerini gasbediyorlar. İsrail, yıllardır Filistin topraklarında sistematik bir devlet terörü uyguluyor. İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor. Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan BMGK kararına ne oldu? İsrail, bu kararı bırakın uygulamayı, umursamadı bile.”İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTİYORUZ“Şu anda İsrail'e uluslararası hukuku ihlal ettiği için kim ne tür bir yaptırım uygulayacak? İşte gerçek soru bu ve buna kimse cevap vermiyor. Bu saldırıların derhal durmasını istiyoruz, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve insani yardımın kesintisiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılmasını istiyoruz. Bölgede kalıcı barış için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün uygulanmasını istiyoruz. İsrail'in başta Lübnan olmak üzere bölge ülkelerine yönelik tehditleri ve çatışmaları bölgeye yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacaktır.”Biden'la farklı görüşlere sahibizABD-Türkiye ilişkilerindeki yaptırımlar, FETÖ ve insan hakları gibi çeşitli konularda ABD Başkanı Joe Biden'la arasındaki ilişkiye yönelik soruyu Erdoğan, “ABD'de bulunan FETÖ elebaşının liderliğindeki yapı masum bir hareket değil, bir terör örgütüdür, tıpkı DEAŞ gibi. Ancak Sayın Biden ve benim bu konuda farklı görüşlerimiz var” diye cevapladı. Biden'la insan hakları konusunda da farklı görüşlere sahip olduklarını belirten Erdoğan, İsrail'in Filistin'e saldırılarına yönelik, “ABD, bu ihlalleri görmezden gelmekte ve İsrail'e en büyük desteği vermektedir. Bunu da bu ihlallerin suç ortağı olma pahasına yapmaktadır” değerlendirmesini yaptı.Terör devleti kurmak hayal!Suriye krizinin çözümüne soruyu Erdoğan, şöyle yanıtladı: “ABD, Suriye'deki Kürtleri değil, teröristleri destekliyor. Biz Suriye'de barış iklimi için çabalıyoruz. Suriye'nin bölgesel ve küresel güçlerin bilek güreşi yaptığı bir toprak parçası değil, terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. Bizim teröristlerle bir sorunumuz var ve teröristleri etkisiz hale getirerek bu sorunu çözmeye çok yakınız. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu tam bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir. Günü geldiğinde, Suriyeli misafirlerimiz savaşı geride bırakarak gönüllü olarak döneceklerdir.”Çözüm kalıcı barıştırNATO ile Rusya arasında “doğrudan çatışma çıkması potansiyeline” yönelik soruya verdiği yanıtta Erdoğan, şunları söyledi: “Duruşumuz sadece barış yanlısıdır. Çözüm, daha fazla kan dökülmesi ve acı çekme değil, diyalog ile sağlanan kalıcı bir barıştır. Bu savaşı sadece bir tarafın zaferi veya mağlubiyeti ile sınırlamanın çözüm olduğuna inanmıyoruz. Çözümün, diyalog ve diplomaside olduğuna inanıyoruz. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır. Konuya çözüm odaklı bir yaklaşımla ve ölçülü bir şekilde yaklaşmanın uygun olduğunu düşünüyoruz.”Ateşkes fırsatı heba olmasınCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu ABD'de temaslarına devam ediyor. Erdoğan dün de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla sonlandırılması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, bunun için bütün ülkelerin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Scholz'la görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ortaya çıkan ateşkes fırsatının heba edilmemesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Macron'la yaptığı görüşmede de Batılı ülkelerin ateşkes için İsrail'i teşvik etmesi gerektiğini söyledi.