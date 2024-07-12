Bakan Kurum duyurdu! Ayda 25-30 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, her ay 25- bin deprem konutunu teslim edeceğiz.
Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da deprem konutlarının inşaatında kontroller yaptı.
Burada açıklamalarda bulunan Murat Kurum, depremzedelere müjdeler verdi.
Kurum, "Her ay 25-30 bin konutu teslim edeceğiz." dedi.
"Adıyaman'da 8.174 evimizi teslim ettik"
Murat Kurum'un açıklamalarının satır başları ise şöyle:
Evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak. Adıyaman'da 8.174 evimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. 45.444 inşaası devam ediyor. Adıyaman merkezde rezerv alanlarında 7 bölgede çalışmalar devam ediyor.
"Kira yardımı yapmak suretiyle projeler gerçekleştirmek istiyoruz"
Şehrin yeniden ticaret ve turizmi canlandırmak için çalışacağız. Burada taşınma ve kira yardımı yapmak suretiyle bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Çoğunluk istemezse vazgeçeceğiz.
Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda inşaat faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. İstiyoruz ki; Ulu Cami etrafında da yine şehre, Adıyaman'a yakışacak bir eser çıksın istiyoruz.
O bölgede de bir dönüşüm projesi gerçekleştirmek istiyoruz. İl özel idaremize gerekli desteği yaptık. Burada hızlı, vatandaşlarımızın taleplerini giderek adımları atıyor olacağız.