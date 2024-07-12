Ata Emre Akman cinayetinde karar: Cani Erdoğan Özdemir'in cezası belli oldu!

Türkiye'nin konuştuğu olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın sipariş dönüşünde Erdoğan Özdemir tarafından önü kesildi.Erdoğan Özdemir, Akman'ı tam 25 kez bıçakladı. Ata Emre Akman hayatını kaybetti, kaçan E.Ö. operasyonla yakalandı. Erdoğan Özdemir ile oğlunu sakladığı iddia edilen Orhan Özdemir gözaltına alındı.'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan Erdoğan Özdemir ile babası, polisteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Erdoğan Özdemir tutuklanırken, serbest bırakılan Orhan Özdemir tekrar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Orhan Özdemir tutuklandı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, cinayetle ilgili ilk iddianamesini Erdoğan Özdemir için hazırladı. Erdoğan Özdemir, hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca silah taşımaktan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Bugün yapılan duruşmada ise karar açıklandı. Balıkesir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Erdoğan Özdemir, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Erdoğan Özdemir, yaşının 17 olması nedeniyle aldığı Müebbet cezasında 24 yıla çarptırıldı. Cinayetin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle yargılanan Baba Orhan Özdemir ise, beraat etti.Mahkeme heyeti, Erdoğan Özdemir'in yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle 'Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup, 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği hükmolunur' maddesine dayanarak, Erdoğan Özdemir'e 24 yıl hapis cezası verdi.Türkiye'nin gündemine oturan kurye cinayetinde azmettirici olarak yargılanan katil zanlısının babası Orhan Özdemir için ise ayrı iddianame hazırlanmıştı. Orhan Özdemir, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.