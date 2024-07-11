Valilik uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.