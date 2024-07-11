Ulaşıma hava muhalefeti engeli! Bazı uçuşlar iptal edildi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından yarın yapılması planlanan bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Kentin ikinci havalimanı konumunda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılacak bazı uçuşların olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Sabiha Gökçen'den yarın yapılması planlanan bazı seferler olumsuz hava koşullarına takıldı.
YETKİLİLERDEN YOLCULARA UYARI
Yetkililer yarın Sabiha Gökçen'den uçuşu olan yolcuların seferlerini takip etmeleri konusunda uyarı yaptı.
Kentin ikinci havalimanı konumunda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılacak bazı uçuşların olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Sabiha Gökçen'den yarın yapılması planlanan bazı seferler olumsuz hava koşullarına takıldı.
YETKİLİLERDEN YOLCULARA UYARI
Yetkililer yarın Sabiha Gökçen'den uçuşu olan yolcuların seferlerini takip etmeleri konusunda uyarı yaptı.