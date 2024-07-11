Ulaşıma hava muhalefeti engeli! Bazı uçuşlar iptal edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından yarın yapılması planlanan bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.Kentin ikinci havalimanı konumunda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılacak bazı uçuşların olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.Sabiha Gökçen'den yarın yapılması planlanan bazı seferler olumsuz hava koşullarına takıldı.Yetkililer yarın Sabiha Gökçen'den uçuşu olan yolcuların seferlerini takip etmeleri konusunda uyarı yaptı.