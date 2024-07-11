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Sürücü adaylarına müjde: Ehliyet almak artık kolaylaşıyor

Ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yolda! Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, müjdeyi duyurdu. Artık ehliyet almak daha kolay…

Ekleme: 11.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Sürücü adaylarına müjde: Ehliyet almak artık kolaylaşıyor
Yerli araç Togg'un yollarda görülmesiyle birlikte, elektrikli araçlar için yeni düzenlemeler yolda.

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, mevcut ehliyet sınav sisteminde kursiyerlere motorla ilgili sorular sorulduğunu söyledi.

Ancak yeni yönetmelikle birlikte, elektrikli araçlarla sınav yapılmasının da mümkün olacağını müjdeledi.

Motor soruları azaltılıyor

Motor sorularının azaltılacağını belirten Serdar Tepeöz, yeni yönetmelikle ilgili şu sözleri kullandı:

“Elektrikli araçlarda, örneğin yerli araç Togg'da motor bölümü bulunmuyor. Bu nedenle adaylar sınava giremiyordu, bu durumu düzelttik. Kaput açıldıktan sonra sorulan soruları azaltacağız ve teknolojiye uyum sağlayacağız.”

Sürücü adaylarına müjde: Ehliyet almak artık kolaylaşıyor

Ayrıca, yazılı sınavı geçip beş kez direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerler için de yeni düzenlemeler geliyor.

Tepeöz, “Kursiyerin üç yıl boyunca yazılı sınav hakkı saklı kalacak. Bu süre içinde başka bir kursa kayıt olarak, yazılı sınava girmeden direksiyon eğitimi alıp direksiyon sınavına girebilecek.” dedi.