Sözde fenomen Gaga Bulut gözaltında: Yasa dışı bahis operasyonunda yakalandı!

İzmir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis operasyonu yaptı. Sözde fenomen Gaga Bulut ismini kullanan Bulut Altuğ yakalandı. Daha önce iki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştüren Gaga Bulut'un suç dosyası kabarık çıktı!

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavclığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma başlattı.Paylaşım yaparak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı tespit edilen sözde fenomen Gaga Bulut hesap adını kullanan Bulut Altuğ (27) Karşıyaka ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli Altuğ daha önce de Cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini İhlal gibi suçlardan işlem yapıldığı öğrenildi.Son operasyonda şüpheli hakkında 'yasadışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan soruşturma yürütüleceği öğrenildi.Şüpheli Altuğ'un bu suçtan elde ettiği gelirlere el konulması amacıyla gerekli çalışmalara başlandığı ifade edildi.