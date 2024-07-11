Sakarya'da kız meselesinde kanlı son! 7 kişilik kavgada ölü ve yaralılar var...
Sakarya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı son buldu. 7 kişinin karıştığı kavgada ölü ve yaralılar var.
Sakarya'da çıkan kavga acı sonla bitti. Kız meselesi yüzünden gençlerin birbirine girmesiyle henüz 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
SAKARYA'DA KIZ MESELESİNDE KANLI SON!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada 7 genç birbirine girdi. Bıçakların da çekildiği olay esnasında 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
7 KİŞİLİK KAVGADA ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İddiaya göre kavga, iki grup arasında kız meselesi sebebi ile çıktı. A.Y. (18), A.C.D. (17), E.Ü. (18), E.D. (18) ile A.T. (16) ve N.Ş. (16) isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavga esnasında Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
SAKARYA'DA KIZ MESELESİNDE KANLI SON!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada 7 genç birbirine girdi. Bıçakların da çekildiği olay esnasında 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
7 KİŞİLİK KAVGADA ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İddiaya göre kavga, iki grup arasında kız meselesi sebebi ile çıktı. A.Y. (18), A.C.D. (17), E.Ü. (18), E.D. (18) ile A.T. (16) ve N.Ş. (16) isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavga esnasında Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.