Pegasus'tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti!

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Dalaman seferi rezalete sahne oldu. Seferi gerçekleştirecek pilot ve personeller 'mesai saati' dolduğu için uçağı terketti.Sabiha Gökçen - Dalaman uçuşunu yapması planlanan Pegasus Havayolları'nın uçağının 5 saat rötar yapması sebebiyle 2 yolcu fenalaşarak bayıldı.Yolcular acıktıklarını belirterek yetkililerden su ve sandviç istese de yeterli olmadı.Seferi gerçekleştirecek pilot ve personel mesai saati dolduğu için uçaktan ayrıldı. Uçakta zor anlar yaşayan yolcular yeni pilot ve personelleri bekledi.Yaşanan skandala sosyal medya kullanıcıları şu sözlerle tepki gösterdi:*Böyle bir durumda 'Acil Eylem Planı' olmalı. İnsanları böyle aç susuz rezil etmeye hakkınız yok.*Pegasus Dalaman uçuşu hep böyle minimum 2 saat rötar.*Pegasus pişmanlıktır, ne zaman Pegasus ile yolculuk yapmaya kalksam her zaman kesinlikle bir sorun olmuştur. Videoda açık ve net görünüyor zaten ne demek istediğim.*Rahatlığa bak mesai saati bitti diye uçağı terketmişler. Gerçekten inanılmaz ortada bir kriz var sizin mesai bitti diye uçağı terketme lüksünüz yok orada insanlar sizin krizi yönetmenizi bekliyorlar.