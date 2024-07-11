NATO'da Başkan Erdoğan rüzgarı! Batılı liderlerin barış umudu Türkiye: Başarılı tek lider .

Başkan Erdoğan'ın NATO toplantısı kapsamında Washington temaslar dünya kamuoyunda oldukça ses getirdi. Yunan medyası Erdoğan-Miçotakis görüşmesini manşetlerine taşıdı. Rusya-Ukrayna savaşında barış yanlısı tutumuyla büyük saygı kazanan Başkan Erdoğan'ın yapıcı siyaseti, Batılı liderler tarafından da takdirle karşılandı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı olduğunu ifade ederken, Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó da barış konusunda 'Türkiye'ye güvenebiliriz ' dedi. .

NATO'nun 75'inci yıl zirvesi ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı. Zirveye katılan üye ülkeler Ukrayna'ya 40 milyar doların üzerinde yardım yapmayı taahhüt ederken, gelecek yıl Hollanda'da yapılacak zirveden sonraki zirvenin Türkiye'de olması kararlaştırıldı.Washington temasları kapsamında dünya liderleri ile ikili temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temaslarını yakından takip eden Yunan medyasının bugün en önemli gündem maddesi Erdoğan-Miçotakis görüşmesi oldu. Protothema gazetesi, Erdoğan ve Miçotakis'in NATO Zirvesi oturum aralarında yaklaşık 45 dakika süren görüşme gerçekleştirdiğini ve iki ülke arasındaki olumlu havanın bir kez daha teyit edildiğini yazdı.