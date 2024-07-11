Naci Görür'den korkutan Ege uyarısı: Bu yapıların depremselliği yüksek

AFAD sabah 06.24'te merkez üssü kent merkezi Ataköy Mahallesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi. İlk deprem sonrası 06.30'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelirken o da yaklaşık 5 saniye sürdü.Depreme ilişkin açıklama yapan Afyonkarahisar Valiliği, herhangi bir olumsuzluk yaşanamadığına dikkati çekti. Valilik açıklamasında, 'Merkez üssü Ataköy Mahallesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun' dedi.Afyonkarahisar'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise, 'Arkadaşlar, Afyonkarahisar'da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır.' ifadelerini kullandı.