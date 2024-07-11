MSB'den 'Pençe Kilit' açıklaması: Sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle de demokrasimize ve millî iradeye kasteden FETÖ’cü hainlere karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” ifadelerini kullandı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin öngörülemez operasyonlarına kararlılıkla devam ettiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada 28, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 632’si Irak’ın, 723’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere bin 355 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, çok namlulu roket atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat, el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir” diye konuştu.Tuğamiral Aktürk, ayrıca 4 Temmuz’da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan İstihkâm Uzman Çavuş Cebrail Acar’a da bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.Hudut hattının tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, “Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 338 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3’ü terör örgütü mensubudur. 929 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64 bin 362 olmuştur. Ayrıca son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir” açıklamasında bulundu.Tuğamiral Aktürk, ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız’ın 8-9 Temmuz’da Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü: “Büyük bir gururla 50'nci yıl dönümünü idrak edeceğimiz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın anlam ve önemini vurgulamak, Ada’ya huzur getiren harekâtın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde kahraman Kıbrıs gazilerimiz ve yakınlarının da katılacağı resmî törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri, TCG Anadolu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni, Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ve muharip uçak geçişi, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekâtı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 50’nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır.Yine, Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa Büyükelçiliğimizin iş birliği ile 20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi’nde 50’nci Yıl Sergisi açılması, 19 Temmuz’da Girne Yavuz Çıkarma Plajı’nda ‘Şafak Nöbeti’ etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır.”Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise ABD’de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yapacağı ikili görüşmelerde F-16 tedarik/modernizasyon sürecinin gündeme gelip gelmediği ve son durum hakkındaki sorular üzerine şunları söyledi:“Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır.”Bakanlık kaynakları, Pençe Kilit Harekâtı'nda gelinen son duruma ilişkin, “Pençe Kilit Harekâtımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı oluşturmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır” açıklamasında bulundu.