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Korkutan deprem! 7.1 büyüklüğünde...

Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 11.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Korkutan deprem! 7.1 büyüklüğünde...ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.