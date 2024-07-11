Hava şartları can alıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
ABD'de aşırı sıcaklar 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken uzmanlar, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte aşırı sıcaklar, dünyanın her noktasında kendisini gösteriyor.
ABD'de ise mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar, milyonlarca kişiyi etkisi altına aldı.
27 kişi hayatını kaybetti
ABD'de birçok eyalette etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta en az 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD basınında yayınlanan habere göre, ABD'deki aşırı sıcak hava dalgasından Kaliforniya, Nevada, Arizona, Oregon, Washington ve Idaho eyaletlerinde yaklaşık '146 milyon kişi' etkileniyor.
Rekor sıcaklıklar yaşanıyor
Nevada'ya bağlı Las Vegas'ta termometreler 48,8, Kaliforniya'ya bağlı Barstow'ta 47,7 dereceyi gösterirken ABD'nin batısı başta olmak üzere çok sayıda bölgede, rekor sıcaklıklar görülüyor.
Uzmanlar uyardı
Yetkililer, aşırı sıcaklıklar nedeniyle Kaliforniya'da 14, Oregon'da 10, Maryland'de 2, Arizona'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Meteoroloji uzmanları, sıcak hava koşullarının hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğine işaret ederek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Sıcaklık kaynaklı ölümler artıyor
Sağlık uzmanları ise aşırı sıcaklardan ölen 27 kişiden bazılarının 65 yaş üzeri olmasına karşın hayatını kaybedenler arasında gençlerin de bulunduğuna dikkati çekti.
ABD'de aşırı sıcak hava kaynaklı ölümler son yıllarda artarken bu sayı 2021'de yaklaşık 1600, 2022'de yaklaşık 1700, 2023'te ise 2 bin 300'ü buldu.
'Ölümler sınıflandırılmalı'
Duke Üniversitesi Sıcaklık Politikası İnovasyon Merkezi Direktörü Ashley Ward, bu ölümlerin raporlanması ve sınıflandırılmasının önemine işaret ederek geçmişte sıcağın tehlikeleri konusunda kamuoyunun ilgisini çekmenin çok zor olduğunu ancak bu durumun değişmeye başladığını belirtti.
Ward, aşırı sıcak havalara karşı tedbirli olunması için farkındalığın kritik rol oynadığına işaret etti.