Hava şartları can alıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte aşırı sıcaklar, dünyanın her noktasında kendisini gösteriyor.ABD'de ise mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar, milyonlarca kişiyi etkisi altına aldı.ABD'de birçok eyalette etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta en az 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.ABD basınında yayınlanan habere göre, ABD'deki aşırı sıcak hava dalgasından Kaliforniya, Nevada, Arizona, Oregon, Washington ve Idaho eyaletlerinde yaklaşık '146 milyon kişi' etkileniyor.Nevada'ya bağlı Las Vegas'ta termometreler 48,8, Kaliforniya'ya bağlı Barstow'ta 47,7 dereceyi gösterirken ABD'nin batısı başta olmak üzere çok sayıda bölgede, rekor sıcaklıklar görülüyor.Yetkililer, aşırı sıcaklıklar nedeniyle Kaliforniya'da 14, Oregon'da 10, Maryland'de 2, Arizona'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Meteoroloji uzmanları, sıcak hava koşullarının hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğine işaret ederek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.Sağlık uzmanları ise aşırı sıcaklardan ölen 27 kişiden bazılarının 65 yaş üzeri olmasına karşın hayatını kaybedenler arasında gençlerin de bulunduğuna dikkati çekti.ABD'de aşırı sıcak hava kaynaklı ölümler son yıllarda artarken bu sayı 2021'de yaklaşık 1600, 2022'de yaklaşık 1700, 2023'te ise 2 bin 300'ü buldu.Duke Üniversitesi Sıcaklık Politikası İnovasyon Merkezi Direktörü Ashley Ward, bu ölümlerin raporlanması ve sınıflandırılmasının önemine işaret ederek geçmişte sıcağın tehlikeleri konusunda kamuoyunun ilgisini çekmenin çok zor olduğunu ancak bu durumun değişmeye başladığını belirtti.Ward, aşırı sıcak havalara karşı tedbirli olunması için farkındalığın kritik rol oynadığına işaret etti.