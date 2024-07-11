Hakan Fidan: Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 yıl önce Sırplarca yapılan Srebrenitsa soykırımı hakkında X hesabından paylaşım yaptı.29 yıl önce dünyanın gözü önünde bir halkın katledildiğini hatırlatan Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:"29 yıl önce dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın ortasında bir halk katledildi. Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihinin kara lekesi olarak hafızalarımızda yerini koruyor.'Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın' şuuruyla ülkemizde her yıl 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak yad edeceğiz. Şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum."