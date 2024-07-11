Fatih'de akılalmaz olay! Pedofiliye meydan dayağı

İstanbul Fatih'teki parkta mide bulandıran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir adam, parkta oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi. Skandalı çocuğun yakınları ve çevredekiler fark edince sapık adam yakalanıp darbedildi. Şüphelinin parkta darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Fatih'teki Topkapı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oyun oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi.Çocuğun yakınları ve çevredekiler durumu fark ederek, şüpheliye tepki gösterdi. Kısa sürede toplanan kalabalıktan kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak darbedildi.Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan şüpheli, yere yığıldı.Ayağa kalkmakta güçlük çeken şüpheliye, parktaki vatandaşlar tepki göstermeye devam etti.Yaşananlar kameralara yansırken, şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.