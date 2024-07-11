Çin’de sel ve heyelan felaketi: 6 ölü

Çin’in Chongqing şehrinde etkili dünden beri etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, evler sular altında kaldı. Bazı noktalarda su seviyesi 2 metreyi aştı. Şiddetli yağıştan yaklaşık 7 bin kişi etkilenirken, 170 kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şiddetli yağış ulaşımı da aksattı, çok sayıda tren seferi durduruldu.