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Çin’de sel ve heyelan felaketi: 6 ölü

Çin’in Chongqing şehrinde meydana gelen sel ve heyelan sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 11.07.2024 - 17:42 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
Çin’de sel ve heyelan felaketi: 6 ölü
Çin’in Chongqing şehrinde etkili dünden beri etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, evler sular altında kaldı. Bazı noktalarda su seviyesi 2 metreyi aştı. Şiddetli yağıştan yaklaşık 7 bin kişi etkilenirken, 170 kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şiddetli yağış ulaşımı da aksattı, çok sayıda tren seferi durduruldu.