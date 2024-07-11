Alay konusu oldular! Özgür Özel'in çok güvendiği 'ışık'eylemi tutmadı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hayat pahalılığı sebebiyle geçinemeyen vatandaşlara ışıkları açıp kapatarak eylem yapma çağrısı vatandaşlar katılmadı.Özel, eylem için salı günü saat 21.00'i işaret etti. Ancak Türkiye genelinde eylem karşılığını bulmadı. Özellikle batı şehirlerinde eylem saatinde henüz hava kararmadığı için ışıklar hiç açılmazken, doğu şehirlerinde ise Tunceli dâhil kimse bu eyleme katılmadı.CHP içinde, eylemin neden tutmadığıyla ilgili olarak eylem için iletişiminin yapılamaması, yeterince duyurulamaması, kamuoyunun önceden hazırlanmaması ve gün ışığı sebebiyle daha ileri bir saate alınmamasına yönelik eleştiriler yapıldı.Özgür Özel'in çağrısı sosyal medyada vatandaşlar tarafından alay konusu oldu. Hatta, CHP'yi destekleyen televizyon kanalları saat 21.00 olduğunda birçok şehirden canlı yayına geçti ancak, 10-15 katlı binaların önünden yapılan canlı yayınlarda eyleme katılan bir iki ev dışında bir katılım görülmedi.CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya ve İzmir Karşıyaka'da bile eyleme katılım çok düşük kaldı. Özgür Özel çağrısında, vatandaşa ‘Işıkları açıp kapattığınız uzaydan bile görülsün' diye çağrıda bulunmuştu.Eyleme, CHP Genel Merkezi binasından bile cılız bir destek geldi. Saat 21.00'i gösterdiğinde, 16 katlı genel merkez binasının sadece dört katında aynı anda ışıklar açıp söndürüldü. Meclis çalışmaları sırasında genel kurulda bulunan CHP milletvekilleri ise cep telefonlarının ışıklarını açıp kapatarak eyleme destek verdi. Eylemin sönük kalması CHP tabanında hayal kırıklığına yol açtı.