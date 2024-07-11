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Beyaz Gazete
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19 yaşındaki gencin gizemli ölümü: Ailesi o halde buldu!

Kayseri'de 19 yaşındaki A.E.K., yatağında hareketsiz bulundu. Gencin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ekleme: 11.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
19 yaşındaki gencin gizemli ölümü: Ailesi o halde buldu!Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu 1. sokak üzerinde meydana gelen olayda eve gelen yakınları A.E.K.'yi (19) yatağında hareketsiz buldu.

19 yaşındaki gencin gizemli ölümü: Ailesi o halde buldu!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

19 yaşındaki gencin gizemli ölümü: Ailesi o halde buldu!

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.