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Yunanistan'ın geri ittiği 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 1'i çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekleme: 10.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın geri ittiği 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-108) görevlendirildi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 1'i çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.