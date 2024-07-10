Türkiye sularında ilk kez görüldü: Kral oltaya geldi

Antalya'da avlanmak için tekneyle denize açılan amatör balıkçılar, oltayla okyanusta yaşayan Acanthocybium solandri türü balık yakaladı. Wahoo olarak ulaşılan balığı sahte yem takılı oltayla tekneye alan balıkçılar, büyük sevinç yaşadı. yaklaşık 110 santimetre boyutunda parçalar ve 5 kilo kemikli balığı 10 dakikada tekneye alan balıkçılar, hatıra fotoğrafı çekildi. Yakalanan balığı farklı palamut türü sanan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Balık daha sonra arkadaşlarına hediye eden balıkçılar, görüntüleri de Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ile paylaştı. Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Gökoğlu, balığın Türkiye sularında ilk kez rastlanan bir tür olduğunu tespit etti. Kral balığı olarak bilinen türle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Gökoğlu, okyanusta ekvatora yakın bölgelerde şu yoğun olan türün Akdeniz'de daha önce 2005'te İtalya'da, geçen ocak ayında da Lübnan'da gözlemlendiğini söyledi.Prof. Dr. Gökoğlu, 'Bu tür okyanus balığı, temiz, sığ sularda sondaj sürdüren avcı balık. Kral balığını Türkiye'de ilk defa görüyoruz. Kemer'lerinde sahte balık takılı oltayla, bu balığı yakaladı. Akdeniz'de çok nadir görülen bir tür. Balıkların kayıtlara verilmesiyle Antalya'daki balık türleri artış oldu' diye konuştu.Balığı yakalayan Ersin Karakaş ise 'Balığı sahte yem ile su yüzüne yakaladık. Oltayla 8 yaşında bir balıkçı teknesine yakalandıktan sonra yaşanan arbedede, arkadaşlarıyla büyük balık yakaladığımız için çok heyecanlandık. Palamut balığı türünü yakaladığımızı sanmıştık, bir arkadaşımıza hediye ettik. Daha sonra yakaladığımız balığın Türkiye'de ilk defa nü öğrendik. Türkiye'de ilk defa yakalanan balığı arkadaşımız yemiş oldu' diye konuştu