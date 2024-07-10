Peş peşe depremler oldu! AFAD duyurdu

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Malatya'da kaydedildi.AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.69 kilometre olarak kaydedildi.Büyük korku yaşayan Malatyalılar bu depremden bir kaç dakika sonra yine sallandı. AFAD 3,2 olarak kaydedilen depremin ardından artçıların aralıksız sürdüğünü verileri ile açıkladı. Sarsıntıların merkez üsleri ise Yazıhan, Doğanşehir ve Yeşilyurt oldu. Çevre illerde de hissedilen depremler kısa süreli paniğe sebep olurken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.Bir deprem haberi de Muğla'dan geldi. Saat 03:57'de meydana gelen Gökova merkezli sarsıntının büyüklüğü 2,8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.Kahramanmaraş ve Muş da artçı sarsıntılardan etkilenen iller arasında yer aldı.