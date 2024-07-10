O ilçede hastalık alarmı! Hayvan giriş çıkışlarına iki ay yasak

Şırnak'ın İdil ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, 9 Eylül 2024'e kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları durduruldu. İlçe Tarım Müdürlüğü, yetiştiricileri uyararak kısıtlamalara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, ilçede iki ay boyunca hayvan hareketleri durduruldu. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül 2024 tarihine kadar İdil'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları tamamen yasaklandı. Sadece kesim amacıyla hareket edecek hayvanlar bu kısıtlamadan muaf tutulacak.İdil İlçe Tarım Müdürlüğü, yetiştiricilerin bu duruma hassasiyetle yaklaşmalarını istedi. Uyarılara uyulmadığı takdirde, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ve 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı belirtildi.