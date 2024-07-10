  • USD: 32,74 - 32,80
  • EURO: 35,42 - 35,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB duyurdu! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"

Ekleme: 10.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor" dedi.

MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerini kullandı.