MSB duyurdu! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor" dedi.
MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerini kullandı.
MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerini kullandı.