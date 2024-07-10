İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği Lionfish isimli gemide meydana gelen motor arızası nedeniyle askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği gemi arızası nedeniyle askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, 'Lıonfısh' isimli gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, 'Lıonfısh' isimli gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.