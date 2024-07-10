  • USD: 32,88 - 32,94
  • EURO: 35,58 - 35,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği Lionfish isimli gemide meydana gelen motor arızası nedeniyle askıya alındı.

Ekleme: 10.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındıİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği gemi arızası nedeniyle askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, 'Lıonfısh' isimli gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.