Güvenlik kaynakları duyurdu: Kayseri'deki olaylarda terör bağlantısı

Kayseri’de Suriyeli bir zanlının Suriyeli bir çocuğa tacizi iddiasıyla başlayan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildiği ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Amerika ile Almanya bağlantılı isimler olduğu belirlendi.

Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan provokasyonlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya üzerinden başlatılan provokasyonda paylaşım yapan hesapların terör örgütleri ile bağlantıları tespit edildi.Güvenlik kaynakları tarafından yapılan çalışmalarda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Amerika ile Almanya bağlantılı isimler olduğu belirlendi.Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provakatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirildi. Terör örgütlerinin, en küçük olayı sosyal medya aracılığı provokasyona dönüştürüp iç huzuru kaçırmayı hedefleyip, ülkede kargaşa ortamı yaratmayı hedeflendiği kaydedildi.