Elazığ’da kaza: Çok sayıda ölü var

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, araçta bulunan Ayhan Arslantaş ve Dilan Erdemci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.K. ise Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arslantaş ve Erdemci'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.