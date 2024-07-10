CHP'li belediyeye suçüstü! Tüm kurallar hiçe sayılmış: İdari işlemler başlatıldı

Bayraklı Belediyesi hakkında idari işlem başlatan İl Müdürlüğü, belediye eli ile dökülen ardından da üstü toprakla örtülen atıkların bulundukları yerden bir an önce kaldırılması için belediyeye süre verdi. Çöplükten yayılan pis koku ve sinek yüzünden yaz günü kapı pencere açamaz duruma gelen mahalle sakinleri adeta isyan etmişti. Sabah'ın yaptığı haber sonrası bu olay gündeme bomba gibi düştü.CHP'li Bayraklı Beilediyesi, yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak Yamanlar Mahallesinde geçmiş dönemlerde temizlik işleri şantiyesi kurmak için Hazine'den kiraladığı alanı kaçak çöplüğe çevirdi.İlçe genelinden belediye ekipleri tarafından toplanan atıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli yerlerinde oluşturulan çöp transfer istasyonları aracılığı ile Harmandalı Çöplüğü'ne yönlendirilmesi gerekirken CHP'li Bayraklı Belediyesi yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak geçmiş dönemlerde hazineden temizlik işleri şantiyesi yapılmak üzere kiralanan alana döktü. Ardından da alana yığılan çöplerin üzeri iş makinaları ile toprakla örtüldü.Zaman içinde şantiye sahası içinde çöp dağları oluşmaya başladı. Bölgedeki yerleşim yerlerinin hemen dibinde yer alan kaçak çöplükten yayılan pis koku ve sinek çevre sakinlerini yaz günü kapı pencere açamaz duruma getirdi. Önceki gün AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman ve Bayraklı Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Emre Demir çevre katliamının yaşandığı kaçak çöplüğe giderek yerinde incelemelerde bulundu. Ardından da gazetemiz aracılığı ile Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a 'Bu hukuksuzluğa ve belediye eli ile Yamanlar mahallesinde yaşanan çevre katliamına bir an önce son ver' çağrında bulunduÇevre katliamının yaşandığı şantiyede incelemelerde bulunan il müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde tespit yapıp tutanak tuttu. Ardından da Bayraklı Belediyesi hakkında Çevre Kanunu'na muhalefetten idari işlem başlattı.Bakanlık yetkilileri Bayraklı Belediyesine süre vererek kanunsuz şekilde alana döktüğü çöpleri hızlı bir şekilde bulundukları yerden kaldırmasını istedi.Şimdi tüm gözler İlçenin sayılı yeşil alanlarından birisini kaçak çöplüğe dönüştüren CHP'li Bayraklı Belediyesine çevrildi. Bayraklı Belediyesinin üç beş kuruş yakıttan tasarruf edeceğim diye şantiye sahasına usulsüz şekilde gömdüğü yüzlerce kamyon çöpü ne zaman bulundukları yerden kaldıracağı merak konusu oldu.