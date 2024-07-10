Attığı driftin bedelini canıyla ödüyordu

Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olay, iddialara göre şu şekilde gelişti: Bir otomobil sürücüsü, sokak aralarında drift yaparak mahalleyi birbirine kattı. Drift seslerini duyan mahalle sakinleri, büyük bir endişe içinde ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak heyecan arayan sürücünün macerası kısa sürdü. Dar sokaklarda hızla ilerleyen sürücü, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki beton bir elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Ancak, çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.