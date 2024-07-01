Yola atlayan başıboş köpek kazaya sebep oldu

Başıboş köpek sorunu giderek büyüyor.Kırsal alanların yanı sıra artık şehir merkezlerinde de sıkça karşılaşılan sokak köpekleri, saldırılarıyla ağır yaralanmalara ve ölüme yol açıyor.Sürü halinde de gezen köpekler, 7'den 70'e tüm vatandaşlar için tehlike oluşturuyor.Bir anda yola fırladıSadece saldırılar değil, yola aniden çıkmaları da araç sürücülerinin can sağlığını tehdit ediyor.Bu durumun son örneği ise Manisa'da yaşandı.Sabah 07.00 sıralarında Sarıgöl-Buldan karayolunda Sarıgöl yönünden Buldan istikametine seyretmekte olan 20 FF 017 plakalı kamyonun sürücüsü Kadir K. (23), önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı.Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon, devrilerek yan yattı.Kazada, kamyon sürücüsü Kadir K. (23) ve kamyonda yolcu olarak bulunan Esra K. (23) yaralandı.Yaralılar, olay yerinden 112 ambulanslarıyla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına aldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.