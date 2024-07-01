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Beyaz Gazete
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Van'da terör operasyonu! 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekleme: 1.07.2024 - 09:05 Güncelleme: 1.07.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Van'da terör operasyonu! 16 şüpheli hakkında işlem yapıldıVan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

'16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır'

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.