Şırnak’ta terör operasyonunda 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24-30 Haziran arasında Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler sonucunda 3 PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu teslim oldu. Ayrıca il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 5 şüpheli gözaltına alındı.Teslim olan PKK'lıların emniyetteki işlemleri devam ederken, FETÖ/PDY terör örgütü şüphelilerinden 1'i adli kontrol ile serbest bırakılırken, 3'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.