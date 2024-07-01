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Şırnak’ta terör operasyonunda 8 gözaltı

Şırnak’ta polis ekipleri tarafından son bir haftada PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 1.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 1.07.2024 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta terör operasyonunda 8 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24-30 Haziran arasında Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler sonucunda 3 PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu teslim oldu. Ayrıca il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 5 şüpheli gözaltına alındı.

Teslim olan PKK'lıların emniyetteki işlemleri devam ederken, FETÖ/PDY terör örgütü şüphelilerinden 1'i adli kontrol ile serbest bırakılırken, 3'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.