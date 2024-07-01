Şırnak’ta kaçakçılık operasyonlarında 21 gözaltı

Şırnak'ta polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve Habur Sınır Kapısı'nda, 24-30 Haziran tarihleri arasında kaçakçılığa yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 201 gram Eroin maddesi, 2 adet Bong, 5 bin 635 elektronik sigara ( Yaklaşık Piyasa değeri: 5.000.000 Tl) ele geçirildi. 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.