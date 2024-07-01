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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonlarında 21 gözaltı

Şırnak'ta polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 1.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 1.07.2024 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonlarında 21 gözaltıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve Habur Sınır Kapısı'nda, 24-30 Haziran tarihleri arasında kaçakçılığa yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 201 gram Eroin maddesi, 2 adet Bong, 5 bin 635 elektronik sigara ( Yaklaşık Piyasa değeri: 5.000.000 Tl) ele geçirildi. 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.