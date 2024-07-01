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Bodrum'da alkollü sürücü polis ekiplerine zorluk çıkartıp tehdit etti

Bodrum ilçesindeki çevirmeden kaçan sürücü, Milas'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü olduğunu ve çevirmeden kaçtığını kabul eden şahıs, polis ekiplerine güçlük çıkartıp, tehdit etti.

Ekleme: 1.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 1.07.2024 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Bodrum'da alkollü sürücü polis ekiplerine zorluk çıkartıp tehdit ettiMuğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili durduran trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü S.Ö.'nün alkollü olduğunu tespit etti.

Polislerin bir anlık dalgınlığından yaralanarak kaçan sürücü, ekipleri peşine taktı.

Bodrum'da alkollü sürücü polis ekiplerine zorluk çıkartıp tehdit etti

Kavşakta durduruldu

Milas yönünde kaçan S.Ö.'nün kullandığı otomobil, Milas akıllı kavşakta durduruldu.

Bodrum'da alkollü sürücü polis ekiplerine zorluk çıkartıp tehdit etti

Polis ekiplerine zorluk çıkartan alkollü sürücü, 'Ben de emekli başkomiser çocuğuyum. Dün Bodrum'da taksiciler beni dövdüler, ben de emniyete gidip şikayetçi oldum. Ama polis ekipleri benim şikayetimin gereğini yapmadılar. Bugün de çevirmeden kaçtım. Alkollüyüm kabul ediyorum, zaten Bordum'da alkolmetreye de üfledim. Şu anda bu durumdayım.' dedi.

Bodrum'da alkollü sürücü polis ekiplerine zorluk çıkartıp tehdit etti

Polise 'karımdan uzak dur' dedi

Ekiplere güçlük çıkartmaya devam eden S.Ö. kendisini durduran sivil polislerden birine, 'Sen düzgün bir adam değilsin. Benim karımdan, namusumdan uzak dur. Karımı falan ellersen sen öldürürüm.' diyerek tehdit etti.

Bodrum'da alkollü sürücü polis ekiplerine zorluk çıkartıp tehdit etti

Gözaltına alındı

Ekipler tarafından kelepçelenen S.Ö., gözaltına alınıp polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

Bodrum'da alkollü sürücü polis ekiplerine zorluk çıkartıp tehdit etti