Bodrum'da alkollü sürücü polis ekiplerine zorluk çıkartıp tehdit etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili durduran trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü S.Ö.'nün alkollü olduğunu tespit etti.Polislerin bir anlık dalgınlığından yaralanarak kaçan sürücü, ekipleri peşine taktı.Milas yönünde kaçan S.Ö.'nün kullandığı otomobil, Milas akıllı kavşakta durduruldu.Polis ekiplerine zorluk çıkartan alkollü sürücü, 'Ben de emekli başkomiser çocuğuyum. Dün Bodrum'da taksiciler beni dövdüler, ben de emniyete gidip şikayetçi oldum. Ama polis ekipleri benim şikayetimin gereğini yapmadılar. Bugün de çevirmeden kaçtım. Alkollüyüm kabul ediyorum, zaten Bordum'da alkolmetreye de üfledim. Şu anda bu durumdayım.' dedi.Ekiplere güçlük çıkartmaya devam eden S.Ö. kendisini durduran sivil polislerden birine, 'Sen düzgün bir adam değilsin. Benim karımdan, namusumdan uzak dur. Karımı falan ellersen sen öldürürüm.' diyerek tehdit etti.Ekipler tarafından kelepçelenen S.Ö., gözaltına alınıp polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.