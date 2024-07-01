Alanya’da çıkan yangında kamyon ve iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde iş makinesinin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın da kamyon ve üzerindeki iş makinesi kullanılmaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya İlçesi Gözübüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Y.M. (37) yönetimindeki kamyonun taşıdığı paletli kepçe, elektirik tellerine takıldı.Kopan tellerden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangına ihbar üzerine bölgeye gelen 3 arazöz karadan, bir helikopter havadan müdahale etti. Ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürülen yangında kamyon ve iş makinesi kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.