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Beyaz Gazete
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Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: İki ölü 30 yaralı

Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Ekleme: 9.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 9.06.2024 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: İki ölü 30 yaralıBitlis'te otobüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Bitlis-Van kara yolunun Kuskunkıran Tüneli yakınlarında, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, Vangölü Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: İki ölü 30 yaralı

30 kişi yaralandı

Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: İki ölü 30 yaralı

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.