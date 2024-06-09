Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: İki ölü 30 yaralı

Bitlis'te otobüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.Bitlis-Van kara yolunun Kuskunkıran Tüneli yakınlarında, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, Vangölü Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.