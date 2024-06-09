Şanlıurfa'da kuduz köpek alarmı! 4 kişiyi ısırdı, 2 mahalle karantinaya alındı

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir vatandaşa sokakta saldıran köpek, alınan numunede kuduz olduğu tespit edildi. 2 mahalle karantina bölgesi ilan edildi.Hastalığın görüldüğü bölgelerde başıboş köpeklerin aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmaları kararı alındı. Yaşanılan olayın ardından Şanlıurfa Valiliğinden de açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Batıkent Mahallesi'nde ve Payamlı Mahallesi'nde sonradan kuduz olduğu tespit edilen sahipsiz köpekler tarafından 4 kişinin ısırıldığı belirtildi.Şanlıurfa Valiliğince yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; '30.05.2024 tarihinde Eyyübiye ilçesi Payamlı Mahallesi'nde, 03.06.2024 tarihinde de Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde sonradan kuduz olduğu tespit edilen sahipsiz köpekler tarafından dört vatandaşımızın ısırıldığı anlaşılmıştır.Yapılan incelemede, her iki vakada da sahipsiz sokak köpeklerinin kontrol altına alınarak tecrit edildiği, vatandaşlarımızın ise hiçbir gecikmeye meydan verilmeden tedavilerine başlandığı ve aşılarının yapıldığı tespit edilmiştir.Meydana gelen her iki olaydan sonra Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir.Yaşanan bu gelişmeler üzerine, 07.06.2024 tarihinde Valimizin başkanlığında; Büyükşehir Belediyesi, Merkez İlçe Belediyeleri ve ilgili kamu kuruluşlarının yetkilileri ile bir koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Hayvan Zabıtası Komisyonu toplantıları icra edilmiştir.Toplantılarda, sokak hayvanlarının korunması, rehabilitasyonu ile kuduza karşı aşılanmaları konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonu, bu çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanması için oluşturulacak organizasyon ve alınacak bütün tedbirler değerlendirilmiştir.Valimiz tarafından, belediyeler ve ilgili kamu kuruluşlarına kuduz vakalarına karşı aşılama çalışmalarının il genelinde bütün sokak hayvanlarını kapsayacak şekilde en kısa sürede tamamlanması ve rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılması talimatı verilmiş, ayrıca sokak hayvanları ile ilgili yapılacak bütün çalışmaların mevzuata uygun olarak ve hayvan haklarını ön planda tutan bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi istenilmiştir. Sokak hayvanları ve kuduz vakaları ile ilgili bütün gelişmeler ve alınması gereken tedbirler ilgili tüm kuruluşlarla birlikte Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.' Kuduz köpeklerin ısırdığı 4 vatandaşın aşıları yapılarak tedavileri devam etmektedir.