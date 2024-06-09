Gümüşhane, Bayburt ve Siirt’te yıldırım düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Aydoğdu köyü Tepir yaylası Çimen mevkiinde yaylasında yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Yaylada eşiyle birlikte hayvancılık yapan Tülay Genç (49)'un içinde bulunduğu çadıra yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından yapılan incelemede, yaz aylarında Erzincan'dan Tepir yaylasına gelerek hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Tülay Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde ise hayvan otlatan Burak Bayraktar'a (24) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyündeki yaylasında ailesiyle koyun otlatan Betül S.'ye (22) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Betül S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.