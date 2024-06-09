Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı

İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de 26 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen kazda taksi şoförü İsa A., müşterisini indirmek için caddeye yakın bir yerde durdu. Arka koltukta oturan kadın yolcu, ücretini ödedikten sonra taksiden inmek için kapıyı açtı.O sırada motokurye Oğuzhan Gezer taksinin sol tarafından geçmek isterken açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Oğuzhan Gezer'e karşı yönden gelen minibüs de hafifçe çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından motokurye Oğuzhan Gezer hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, hastanede tedavisi devam eden Gezer'in ifadesini aldı. Gezer, ifadesinde taksici İsa A. ve kadın yolcudan şikâyetçi oldu. Taksi şoförü İsa A., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanmaya sevk edildi.Hâkimlik şüphelinin adli kontrolle salıverilmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaza anına yönelik görüntülerin incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumuna gönderdi.Adli Tıp Kurumu'nda 3 mühendis ve bir hukukçunun incelediği dosyada bilirkişi raporu hazırlandı.Raporda, kaza sırasında taksi şoförü İsa A.'nın kusursuz olduğu, hayatını kaybeden kurye Oğuzhan Gezer'in alt düzeyde tali kusurlu olduğu belirlendi.Rapora göre, kazaya neden olan kişinin takside yolcu olarak bulunan turistin kapıyı açmasından dolayı kaynaklandığı, bu nedenle asli kusurlunun yolcu olduğu belirtildi. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.