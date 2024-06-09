Altın psikolojik desteğini kırdı! ABD'den sert rüzgar: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 9 Haziran ne kadar?
Altın fiyatları cuma günü ABD'de gelen veriyle sert düştü. Ons altın 2300 dolar psikolojik desteğini kırdı. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı 2400 TL'nin altına geriledi. Piyasadaki hızlı düşüş sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve 9 Haziran 2024 canlı altın rakamları...
Altın fiyatları sert düşüşler kaydetti. Altın gram ve ons altın psikolojik desteklerinin altına geriledi. ABD verisiyle hızla düşen altın sonrası yatırımcısı canlı altın rakamlarını yakın takibe aldı.
ALTIN PSİKOLOJİK DESTEĞİNİ KIRDI!
ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aşarak arttı. Kritik veri sonrası altın fiyatları ons öncülüğünde hızla geriledi. Ons altın 2300 dolar psikolojik direncini kırarak düştü. Altın gram fiyatı ise 2400 TL'nin altını gördü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 2.386,07
SATIŞ(TL) 2.386,91
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 3.910,00
SATIŞ(TL) 3.984,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 15.567,00
SATIŞ(TL) 15.871,00
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.293,53
SATIŞ(USD) 2.294,21
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ(TL) 2.191,07
ALTIN PSİKOLOJİK DESTEĞİNİ KIRDI!
ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aşarak arttı. Kritik veri sonrası altın fiyatları ons öncülüğünde hızla geriledi. Ons altın 2300 dolar psikolojik direncini kırarak düştü. Altın gram fiyatı ise 2400 TL'nin altını gördü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 2.386,07
SATIŞ(TL) 2.386,91
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 3.910,00
SATIŞ(TL) 3.984,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 15.567,00
SATIŞ(TL) 15.871,00
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.293,53
SATIŞ(USD) 2.294,21
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ(TL) 2.191,07