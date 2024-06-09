Altın psikolojik desteğini kırdı! ABD'den sert rüzgar: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 9 Haziran ne kadar?

Altın fiyatları cuma günü ABD'de gelen veriyle sert düştü. Ons altın 2300 dolar psikolojik desteğini kırdı. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı 2400 TL'nin altına geriledi. Piyasadaki hızlı düşüş sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve 9 Haziran 2024 canlı altın rakamları...