Diyarbakır'da PKK/KCK’ya operasyonunda 6 gözaltı!
Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da olduğu belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
ESKİ HDP'Lİ ERGANİ KAYA DA GÖZALTINA ALINDI
'Ergani KCK yapılanması' içerisinde yer aldıkları iddiasıyla başlatılan çalışmalarda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA ÇOK SAYIDA FAALİYET
Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.
ESKİ HDP'Lİ ERGANİ KAYA DA GÖZALTINA ALINDI
'Ergani KCK yapılanması' içerisinde yer aldıkları iddiasıyla başlatılan çalışmalarda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA ÇOK SAYIDA FAALİYET
Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.