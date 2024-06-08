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Beyaz Gazete
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Diyarbakır'da PKK/KCK’ya operasyonunda 6 gözaltı!

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da olduğu belirtildi.

Ekleme: 8.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 8.06.2024 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da PKK/KCK’ya operasyonunda 6 gözaltı!Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

ESKİ HDP'Lİ ERGANİ KAYA DA GÖZALTINA ALINDI
'Ergani KCK yapılanması' içerisinde yer aldıkları iddiasıyla başlatılan çalışmalarda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA ÇOK SAYIDA FAALİYET
Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.