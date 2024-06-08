Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün yörünge altı araştırma görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz.' ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve roket emojilerine de yer verdi.