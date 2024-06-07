Valilik duyurdu! O araçlar şehir merkezine alınmayacak

Mardin'de hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ağır tonajlı yük araçları 2 saat boyunca şehir merkezine alınmayacak.Valilikten yapılan açıklamada, YKS Koordinasyon Toplantısı'nda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından YKS'nin yapılacağı 8-9 Haziran'da sınavın başlamasına iki saat kala şehir merkezlerinde trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için çeşitli önlemler alındığı belirtildi.Açıklamada, 'Alınan tedbirler kapsamında cumartesi ve pazar günü 08.00-10.00 saatleri arasında ağır tonajlı yük taşıyan araçların şehir merkezine girişlerine izin verilmeyecektir. Araçlar, trafik akışını bozmayacak şekilde uygun bir yerde bekletilecek.' ifadeleri kullanıldı.