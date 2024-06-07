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Tokat'ta korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Turhal ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 7.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 7.06.2024 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Tokat'ta korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varTokat'ın Turhal ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Mecit Görel (46) idaresindeki 06 BFJ 993 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var