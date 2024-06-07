Tokat'ta korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Turhal ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Mecit Görel (46) idaresindeki 06 BFJ 993 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan (27) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mecit Görel (46) idaresindeki 06 BFJ 993 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan (27) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.