Rize'de uyuşturucu operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet güçleri, yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele etmeye devam ediyor.Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanırken, uyuşturucu tacirleri tek tek yakalanıyor.Rize İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Çamlıhemşin merkezli Pazar, Ardeşen, Hemşin ilçeleri ve Artvin’in Arhavi ilçesinde 14 şüpheli şahsa yönelik TEM, JASAT ve Asayiş Timlerinin katılımı ile operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonlarda 7 farklı adreste yapılan aramada; 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 37 adet tabanca fişeği, 9 cep telefonu, 356 adet kök kenevir ve 37,5 gram kullanıma hazır kubar esrar ele geçirildi.Ekiplerin düzenlediği aramalarda yakalanan 14 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.