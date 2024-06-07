Ordu ve İzmir'de iki farklı çeteye operasyon: Kuyu-3'te 30 kişi yakalandı

Güvenlik güçlerinin organize suç örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.Bu kapsamda Türk polisinin darbesi 2 örgütün daha ensesinde patladı.Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.Bakan Yerlikaya, Ordu ve İzmir merkezli 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu-3' operasyonlarında 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Operasyona ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Ordu merkezli 5 ilde elebaşılığını Ercan Yılmaz'ın (yurt dışı firar), İzmir'de elebaşılığını Sercan Sayal'ın (yurt dışı firar) yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-3” operasyonları düzenlendi.Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandıAziz milletimizin bilmesini isterim ki;Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ordu, İzmir, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da “KUYU-3” operasyonları düzenlendi.Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ordu merkezli Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda;İş insanlarını yağmalamak amacıyla tehdit ve silah zoruyla para istedikleri,Örgütün, haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına yönelik motosikletli tetikçileri kullanarak silahlı saldırı düzenledikleri,Eğlence mekanlarını zorla ele geçirmek amacıyla iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize SuçlarlaMücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda;İzmir genelinde iş insanlarını yağmalama maksatlı tehditle para istedikleri,Örgütün haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına ait oto galerilere ve benzin istasyonlarına motosikletli tetikçilerle silahlı saldırı düzenledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı. 13'ü tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.Operasyonlar sonucu:13 adet ruhsatsız tabanca,1 adet AK-47 otomatik tüfek ve3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.'