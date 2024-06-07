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Beyaz Gazete
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Hakimiyeti kaybetti takla attı! Çok sayıda yaralı var

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs takla atarak güçlükle dururken, araçta bulunan 1 kişi öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekleme: 7.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 7.06.2024 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Hakimiyeti kaybetti takla attı! Çok sayıda yaralı varBolu'da meydana gelen trafik kazası can aldı...

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Bahçeköy köyü mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıktı.

Takla atarak durabildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs otoyolda takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hakimiyeti kaybetti takla attı! Çok sayıda yaralı var

1 ölü 10 yaralı

Meydana gelen kazada 10 kişinin yaralandığı bir kişinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine sağlık ekipleri tarafından yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor

Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakimiyeti kaybetti takla attı! Çok sayıda yaralı var