Hakimiyeti kaybetti takla attı! Çok sayıda yaralı var

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs takla atarak güçlükle dururken, araçta bulunan 1 kişi öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bolu'da meydana gelen trafik kazası can aldı...TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Bahçeköy köyü mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıktı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs otoyolda takla attı.Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Meydana gelen kazada 10 kişinin yaralandığı bir kişinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine sağlık ekipleri tarafından yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.