Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta çifte indirim

Brent petrol fiyatının 78 dolara gerilemesiyle benzin ve motorin fiyatlarına indirim yolu göründü. Fiyatlar bu geceden itibaren düştü, işte detaylar...Benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş indirime gidildi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 12 kuruş, motorinin litresi ise 39 lira 18 kuruş civarında satılıyor.Benzin: 41,13 TLMotorin: 40,20 TLBenzin: 41,42 TLMotorin: 40,52 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.